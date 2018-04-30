Çocuklarının yüzünü gizleyen Şahan Gökbakar, kural bozdu. Ünlü komedyen, önceki gün Ege'de yatıyla mavi tura çıktı. Gökbakar, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen kızıyla çektiği bu kareyle Ela'nın yüzünü ilk kez bu kadar açık bir şekilde gösterdi.
Şahan kural bozdu
Etiketler: Şahan Gökbakar , instagram
- 30 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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