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Kuzene ikinci kazık

ile kardeşi Hakan, kuzenleri Fethi Kamışlı’ya kazık üstüne kazık attı. Önce Hacı, Kamışlı’nın eski sevgilisi ile aşk yaşamaya başladı. Şimdi ise Hakan kuzeninin eski aşkı ’la birlikte!..

Kuzene ikinci kazık
Sabancı Ailesi'nin genç temsilcilerinin aşk hayatına akıl sır ermiyor. Hakan Sabancı, gönlünü kısa süre önce 2017 Best Model of World 1.'si Aslıhan Karalar'a kaptırdı. Sabancı, önceki akşam güzel modelle ilişkisini gözler önüne serdi. Aşkının 19. yaşı şerefine Ulus'taki Sunset'te kutlama organize eden Sabancı, MFÖ'nün 'Hep Yaşın 19' şarkısını da çaldırıp sevgilisine jest yaptı. Bu ilişkinin altından da Hacı Sabancı ile Zeynep Nazlı Kayı çiftinde olduğu gibi ilginç bir detay ortaya çıktı. Ağabey Sabancı'nın aşk yaşadığı Kayı'nın daha önce sosyetik kardaşlerin kuzeni Fethi Kamışlı ile evliliğin eşiğinden döndüğü iddiası olay yaratmıştı.

ŞOK İDDİALAR!..
Instagram'daki lost. secret adlı hesabın iddiasına göre da ağabeyi gibi kuzeni Kamışlı'ya kazık attı. Geçtiğimiz aya kadar Kamışlı ile sosyal medyada takipleşen Karalar, bir anda takibi bıraktı. Bu durum da "Sabancı kardeşlerden Fethi'ye 2. kazık" yorumu yaptırdı.



Hakan Sabancı, güzel modelle önceki akşam Ulus'ta objektiflere takıldı.



Hakan'ın gönlünü çalan kraliçe.



Hacı Sabancı da kuzeni Kamışlı'nın eski aşkı ile birlikte…



Kamışlı'nın Hacı gibi Hakan Sabancı ile de selamı sabahı kestiği iddia edildi...

DOĞAN SAVAŞ
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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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