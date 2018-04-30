Kuzene ikinci kazık

Sabancı Ailesi'nin genç temsilcilerinin aşk hayatına akıl sır ermiyor. Hakan Sabancı, gönlünü kısa süre önce 2017 Best Model of World 1.'si Aslıhan Karalar'a kaptırdı. Sabancı, önceki akşam güzel modelle ilişkisini gözler önüne serdi. Aşkının 19. yaşı şerefine Ulus'taki Sunset'te kutlama organize eden Sabancı, MFÖ'nün 'Hep Yaşın 19' şarkısını da çaldırıp sevgilisine jest yaptı. Bu ilişkinin altından da Hacı Sabancı ile Zeynep Nazlı Kayı çiftinde olduğu gibi ilginç bir detay ortaya çıktı. Ağabey Sabancı'nın aşk yaşadığı Kayı'nın daha önce sosyetik kardaşlerin kuzeni Fethi Kamışlı ile evliliğin eşiğinden döndüğü iddiası olay yaratmıştı.
ŞOK İDDİALAR!..
Instagram'daki lost. secret adlı hesabın iddiasına göre Hakan Sabancı da ağabeyi gibi kuzeni Kamışlı'ya kazık attı. Geçtiğimiz aya kadar Kamışlı ile sosyal medyada takipleşen Karalar, bir anda takibi bıraktı. Bu durum da "Sabancı kardeşlerden Fethi'ye 2. kazık" yorumu yaptırdı.
Hakan Sabancı, güzel modelle önceki akşam Ulus'ta objektiflere takıldı.
Hakan'ın gönlünü çalan kraliçe.
Hacı Sabancı da kuzeni Kamışlı'nın eski aşkı Nazlı Kayı ile birlikte…
Kamışlı'nın Hacı gibi Hakan Sabancı ile de selamı sabahı kestiği iddia edildi...
DOĞAN SAVAŞ
ŞOK İDDİALAR!..
Instagram'daki lost. secret adlı hesabın iddiasına göre Hakan Sabancı da ağabeyi gibi kuzeni Kamışlı'ya kazık attı. Geçtiğimiz aya kadar Kamışlı ile sosyal medyada takipleşen Karalar, bir anda takibi bıraktı. Bu durum da "Sabancı kardeşlerden Fethi'ye 2. kazık" yorumu yaptırdı.
Hakan Sabancı, güzel modelle önceki akşam Ulus'ta objektiflere takıldı.
Hakan'ın gönlünü çalan kraliçe.
Hacı Sabancı da kuzeni Kamışlı'nın eski aşkı Nazlı Kayı ile birlikte…
Kamışlı'nın Hacı gibi Hakan Sabancı ile de selamı sabahı kestiği iddia edildi...
DOĞAN SAVAŞ
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