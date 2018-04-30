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hatırası

Kermes hatırası
Rockçı Kaan Tangöze'den boşandıktan sonra kendini çocuklarına adayan Seçkin Piriler, önceki gün küçük oğlu Volkan'ın okulundaydı. 4 yaşındaki oğluyla okuldaki e katılan eski manken, keyifli anlar yaşadı. Volkan'la renkli pozlar veren Piriler, bu anları da paylaşmayı ihmal etmedi.
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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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