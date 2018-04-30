Efsane buluşma

Üç yıl önce atv ekranlarında yayınlanan 'Karadayı' dizisiyle hayranlarının gönlünde taht kuran Bergüzar Korel ile Kenan İmirzalıoğlu, yeniden bir araya geliyor. 'Karadayı'daki muhteşem performanslarıyla övgüleri toplayan ikilinin kapısını geçtiğimiz günlerde yapımcılar bir sinema filmi için çaldı. Yıllar sonra birlikte kamera karşısına geçme fikrine sıcak bakan Korel ile İmirzalıoğlu'nun yapımcıyla prensipte anlaştığı öğrenidi. Dizi ve sinema filmi dahil yer aldığı son projelerde yüzü bir türlü gülmeyen Kenan İmirzalıoğlu'nun yapımcıya, "Bergüzar ile enerjimiz yıllar önce tutmuştu. Tanımadığım bir oyuncuyla yola çıkıp risk almak yerine Bergüzar benim için en doğru partner" dediği de konuşulanlar arasında...
İZLENME REKORLARI KIRMIŞTI
Karadayı'da Feride Şadoğlu ve Mahir Kara'nın aşkı 2012 ile 2015 yıllarına damgasını vurmuştu...
İZLENME REKORLARI KIRMIŞTI
Karadayı'da Feride Şadoğlu ve Mahir Kara'nın aşkı 2012 ile 2015 yıllarına damgasını vurmuştu...
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