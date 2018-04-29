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Yüzü güldü

Ajansıyla lık olan ’ya güzel haber. Bilirkişi, “ bir kız çocuğu ticari hayatın içine sokulmuştur” diyerek oyuncuya destek verdi

Yüzü güldü
Yıllardır ajansıyla lık olan Serenay Sarıkaya, sonunda rahat nefes aldı. Sektöre adım atan güzel oyuncuya ajansı habersiz dizi ve reklamlarda oynadığı gerekçesiyle 2015'te 3 bin 500 liralık tazminat davası açmıştı. Bilirkişi raporunda Sarıkaya haklı bulundu.
Raporda Sarıkaya'nın 15 yaşında hiçbir şey bilmeden ticari hayata sokulduğu belirtildi. Ajansın 'Serenay'ın tanınan bir manken olması için katkı sağlanmıştır' iddiasına karşı Sarıkaya'nın mankenlik eğitiminden geçtiğini gösteren bilgi ve belgeye rastlanmadığı da ifade edildi.
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