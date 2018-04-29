Gelecek ay gösterime girecek olan "Tully" isimli filmdeki rolü için 20 kilo alıp daha sonra eski haline dönen Oscar'lı aktris Charlize Theron, rolüne hazırlanırken değişen beslenme alışkanlıkları yüzünden depresyona girdiğini itiraf etti. Entartainment Tonight'a konuşan 43 yaşındaki aktris, ağır kalorili bir diyet uygulamanın sanıldığı kadar kolay olmadığını söyledi.
Theron itiraf etti
Etiketler: Charlize Theron , kilo , depresyon
- 29 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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