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Theron itiraf etti

Theron itiraf etti
Gelecek ay gösterime girecek olan "Tully" isimli filmdeki rolü için 20 alıp daha sonra eski haline dönen Oscar'lı aktris Charlize Theron, rolüne hazırlanırken değişen beslenme alışkanlıkları yüzünden a girdiğini itiraf etti. Entartainment Tonight'a konuşan 43 yaşındaki aktris, ağır kalorili bir diyet uygulamanın sanıldığı kadar kolay olmadığını söyledi.

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