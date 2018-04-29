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fenomen oldu

Minik Hira fenomen oldu
Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Demet Akalın, önceki gün kızı Hira adına instagram hesabı açtı. Akalın'ın 4 yaşındaki kızı için açtığı hesap kısa sürede büyük ilgi gördü.



'nın takipçi sayısı bir günde 100 bine ulaştı. Bu durum da "Hira, sosyal medyanın yeni fenomeni olursa şaşırmayın" yorumu yaptırdı.

Popçunun, adına instagram hesabı açtığı Hira'nın objektiflerle arası pek iyi değil…

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