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Babasının kızı

Babasının kızı
Gökhan Türkmen'in kızı Nil Rona, babasının izinden gidiyor. Başarılı sanatçının 3 yaşındaki kızının ilk şarkısı 'Gobili' önceki gün dijital platformlarda yerini aldı. 'Nil Rona'nın Rüyaları' ismiyle yayınlanan single'daki şarkı adını minik kızın uyurken 'gobili' diye sayıklamasından alıyor.
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