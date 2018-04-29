Gökhan Türkmen'in kızı Nil Rona, babasının izinden gidiyor. Başarılı sanatçının 3 yaşındaki kızının ilk şarkısı 'Gobili' önceki gün dijital platformlarda yerini aldı. 'Nil Rona'nın Rüyaları' ismiyle yayınlanan single'daki şarkı adını minik kızın uyurken 'gobili' diye sayıklamasından alıyor.
Babasının kızı
Etiketler: Gökhan Türkmen , Nil Rona
- 29 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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