Aşk öyküsü

Haziran ayında nikah masasına oturmayı planlayan Öykü Karayel ve nişanlısı rockçı Can Bonomo, aşklarıyla herkesi imrendiriyor. Ünlü çift, geçtiğimiz gün yazı erken getirdi.
Bonomo, 2 yıllık aşkını da alıp Antalya'ya gitti. Gündüz nişanlısıyla denizin ve güneşin tadını çıkaran rockçı, akşam da konserinde Antalyalı hayranlarını coşturdu.
Bonomo, 2 yıllık aşkını da alıp Antalya'ya gitti. Gündüz nişanlısıyla denizin ve güneşin tadını çıkaran rockçı, akşam da konserinde Antalyalı hayranlarını coşturdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.