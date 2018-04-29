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öyküsü

Aşk öyküsü
Haziran ayında masasına oturmayı planlayan Öykü Karayel ve nişanlısı rockçı Can Bonomo, larıyla herkesi imrendiriyor. Ünlü çift, geçtiğimiz gün yazı erken getirdi.
Bonomo, 2 yıllık aşkını da alıp Antalya'ya gitti. Gündüz nişanlısıyla denizin ve güneşin tadını çıkaran rockçı, akşam da konserinde Antalyalı hayranlarını coşturdu.
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