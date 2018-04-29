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Alzheimer için sahnede

Alzheimer için sahnede
Usta tiyatrocu Betül Arım'dan Alzheimer Vakfı'na büyük destek… Ünlü oyuncu, 'Dışarda Hiçbir Şey Var' adlı tek kişilik oyununu yarın akşam İş Sanat'ta Alzheimer Vakfı yararına sahneleyip kendi değişim yolculuğunu tüm samimiyeti ile konuklarına anlatacak.
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