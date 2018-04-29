Usta tiyatrocu Betül Arım'dan Alzheimer Vakfı'na büyük destek… Ünlü oyuncu, 'Dışarda Hiçbir Şey Var' adlı tek kişilik oyununu yarın akşam İş Sanat'ta Alzheimer Vakfı yararına sahneleyip kendi değişim yolculuğunu tüm samimiyeti ile konuklarına anlatacak.
Alzheimer için sahnede
Etiketler: İş Sanat , alzheimer vakıf , Betül Arım , Dışarda Hiçbir Şey Var
- 29 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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