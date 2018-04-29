Genç popçu Aleyna Tilki, önceki gün İstinyePark'ta izdiham yarattı. Bir arkadaşıyla alışverişe çıkan şarkıcı, yoğun ilgiyle karşılaştı. Gittiği her yerde hayranları tarafından adım adım takip edilen popçu, alışveriş boyunca sevenleriyle fotoğraf çektirip imza dağıttı.
Aleyna’ya rahat yok
Etiketler: Aleyna , İstinyePark
- 29 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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