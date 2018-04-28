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Yüzüklerin Kraliçesi

Yüzüklerin Kraliçesi
Prens Harry ile Meghan Markle'ın nikahına günler kala Kraliyet Aileleri üyelerinin en pahalı yüzükleri açıklandı. İlk sıraya 3 milyon 100 bin pound'luk yüzüğüyle Monaco Prensesi Grace Kelly yerleşti. İkinci sırada ise 1 milyon 800 bin pound'luk yüzüğüyle Windsor Düşesi Wallis Simpson yer aldı. 'in yüzüğü 100 bin pound, Markle'ın ise 120 bin...



: 3.1 Milyon Pound




2. ELİZABETH: 100 BİN Pound




MEGHAN MARKLE: 120 BİN Pound
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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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