Yüzüklerin Kraliçesi

Prens Harry ile Meghan Markle'ın nikahına günler kala Kraliyet Aileleri üyelerinin en pahalı yüzükleri açıklandı. İlk sıraya 3 milyon 100 bin pound'luk yüzüğüyle Monaco Prensesi Grace Kelly yerleşti. İkinci sırada ise 1 milyon 800 bin pound'luk yüzüğüyle Windsor Düşesi Wallis Simpson yer aldı. Kraliçe Elizabeth'in yüzüğü 100 bin pound, Markle'ın ise 120 bin...
GRACE KELLY: 3.1 Milyon Pound
2. ELİZABETH: 100 BİN Pound
MEGHAN MARKLE: 120 BİN Pound
GRACE KELLY: 3.1 Milyon Pound
2. ELİZABETH: 100 BİN Pound
MEGHAN MARKLE: 120 BİN Pound
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