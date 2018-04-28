Yüzüklerin Kraliçesi

Cambridge Düşesi Kate Middleton,üçüncü çocuğu ve tahtın yeni varisini dünyaya getirdi. Middleton bugün sabah saatlerinde üçüncü çocuğuna doğum yapmak üzere hastaneye götürüldü. Kate Middleton üçüncü bebeğini de oğlu prens George ve kızı prenses Charlotte’ı dünyaya getirdiği başkent Londra’daki St. Mary’s Hastanesindeki Lindo Wing kliniğinde dünyaya getirdi