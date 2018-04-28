Geçtiğimiz günlerde maç esnasında sakatlanarak sezonu kapatan Caner Erkin, artık tüm vaktini eşi Şükran Ovalı'ya ayırıyor. Hamile olan eşiyle önceki gün bu kareyi paylaşan Erkin'in yüzünde yeniden baba olacak olmanın mutluluğu vardı. Bu arada yavaş yavaş kilo almaya başlayan Şükran Ovalı ise kızlarına 'Mihran' adını koyacağını açıklamıştı.
Tüm vakti Şükran
Etiketler: Caner Erkin , şükran ovalı , Asena Erkin
- 28 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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