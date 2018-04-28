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Tüm vakti Şükran

Tüm vakti Şükran
Geçtiğimiz günlerde maç esnasında sakatlanarak sezonu kapatan Caner Erkin, artık tüm vaktini eşi Şükran Ovalı'ya ayırıyor. Hamile olan eşiyle önceki gün bu kareyi paylaşan Erkin'in yüzünde yeniden baba olacak olmanın mutluluğu vardı. Bu arada yavaş yavaş kilo almaya başlayan ise kızlarına 'Mihran' adını koyacağını açıklamıştı.

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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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