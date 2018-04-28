Muhtar sezonu açtı

Bodrum denilince ilk akla gelen isimlerden olan Çağla Şıkel, sezonu açtı. Evi henüz hazır olmadığı için önceki gün butik bir otele yerleşen güzel model, oğullarıyla havuz keyfi yaparken çekilen fotoğraflarını instagram'da paylaştı.
Kuzey ve Uzay, havuzda oyunlar oynarken Çağla Şıkel ise köpeği Tarçın'la onları izlemekle meşguldü.
Şıkel, bu seneki mayo tarzını da böyle ilan etti.
Kuzey ve Uzay, havuzda oyunlar oynarken Çağla Şıkel ise köpeği Tarçın'la onları izlemekle meşguldü.
Şıkel, bu seneki mayo tarzını da böyle ilan etti.
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