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Meleği uçurdu

Bu hafta sonu yeri gizli tutulan bir adada evlenecek olan Shanina Malik için aşkı Ruckus, 2 özel jet tutup kesenin ağzını açtı!

Meleği uçurdu
VICTORIA'S Secret'ın Müslüman mankeni Shanina Shaik, bambaşka bir heyecan yaşıyor. Güzel melek, uzun süredir birlikte olduğu DJ Ruckus ile bu hafta sonu dünyaevine girecek. Dünyaca ünlü çift, düğün adresini ise herkesten sır gibi saklıyor. SOSYAL medyada yer bildirimi yapmadan düğün hazırlıklarını paylaşan , yalnızca düğünün bir kumsalda olacağını açıkladı. Güzel sevgilisi için kesenin ağzını açan Ruckus ise nikah töreninin yapılacağı egzotik adaya misafirleri için 2 özel jet kaldırdı.



27 yaşındaki seksi model, 2 yıldır DJ Ruckus ile birlikte.
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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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