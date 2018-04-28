Meleği uçurdu

VICTORIA'S Secret'ın Müslüman mankeni Shanina Shaik, bambaşka bir heyecan yaşıyor. Güzel melek, uzun süredir birlikte olduğu DJ Ruckus ile bu hafta sonu dünyaevine girecek. Dünyaca ünlü çift, düğün adresini ise herkesten sır gibi saklıyor. SOSYAL medyada yer bildirimi yapmadan düğün hazırlıklarını paylaşan Shanina Shaik, yalnızca düğünün bir kumsalda olacağını açıkladı. Güzel sevgilisi için kesenin ağzını açan DJ Ruckus ise nikah töreninin yapılacağı egzotik adaya misafirleri için 2 özel jet kaldırdı.
27 yaşındaki seksi model, 2 yıldır DJ Ruckus ile birlikte.
27 yaşındaki seksi model, 2 yıldır DJ Ruckus ile birlikte.
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