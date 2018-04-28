Mutlu aile yaşantısıyla örnek olan Şahan Gökbakar, önceki akşam da eşi Selin Hanım'la romantik bir kaçamak yaptı. İki çocuğunun annesiyle bu karesini paylaşan Şahan, "Hanımla baş başa" dedi. Ünlü şovmene, takipçilerinden "Hem komedinin hem de evinin kralısın" şeklinde mesajlar yağdı.
Hanımla baş başa
Etiketler: Şahan Gökbakar , Selin
- 28 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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