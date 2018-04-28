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Hanımla baş başa

Hanımla baş başa
Mutlu aile yaşantısıyla örnek olan Şahan Gökbakar, önceki akşam da eşi Selin Hanım'la romantik bir kaçamak yaptı. İki çocuğunun annesiyle bu karesini paylaşan Şahan, "Hanımla baş başa" dedi. Ünlü şovmene, takipçilerinden "Hem komedinin hem de evinin kralısın" şeklinde mesajlar yağdı.
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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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