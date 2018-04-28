Dünyaca ünlü moda markası Mango'nun sahibi İsak Andic'in Bodrum aşkı bir başka... Geçtiğimiz yaz kendisi gibi İstanbul doğumlu olan kardeşi Nahman ile Türk Rivierası'nda tatil yapan milyoner, bu sene de kural bozmayacak. 14 yaşındayken İstanbul'dan İspanya'ya göç ettikten sonra 1984'te Mango'yu kuran İsak Andic, yaklaşık 35 metrelik süper lüks yelkenlisi için şimdiden Bodrum Yalıkavak'taki marinaya rezervasyon yaptırdı. Teknesini Haziran 15 ile Temmuz 15 arasındaki 1 aylık süre boyunca Yalıkavak'taki marinaya demirleyecek olan dünyaca ünlü işadamı, sadece Bodrum değil aynı zamanda Türkler'in de sevdalısı. Şirketinin en tepe görevlerinde birçok Türk'le çalışan İsak Andic, iyi derece de Türkçe konuşuyor. Ünlü işadamı, bir röportajında da şöyle demişti: "Türkiye bizim için özel bir yere sahip. Türkiye, ailemin de benim de çok sık gittiğimiz bir ülke."
ESNAFA BAYRAM HAVASI!
Geçtiğimiz yıl da Bodrum'u tercih eden İsak Andic, 35 metrelik yelkenlisiyle geldiği ülkemize yüklü miktarda para bırakmıştı. Türkçe bildiği için Bodrum esnafıyla da yakın iletişim kuran dünyaca ünlü işadamının, 1 milyar 340 milyon dolar serveti bulunuyor.
MANGO'NUN PATRONU : Isak Andic
ESNAFA BAYRAM HAVASI!
Geçtiğimiz yıl da Bodrum'u tercih eden İsak Andic, 35 metrelik yelkenlisiyle geldiği ülkemize yüklü miktarda para bırakmıştı. Türkçe bildiği için Bodrum esnafıyla da yakın iletişim kuran dünyaca ünlü işadamının, 1 milyar 340 milyon dolar serveti bulunuyor.
MANGO'NUN PATRONU : Isak Andic
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