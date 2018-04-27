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Yıldızlı destek

Yıldızlı destek
Ünlü anneler, çocukların eğitimi için önceki gün objektif karşısındaydı. Pınar Altuğ, TOÇEV'e destek veren moda markası adL'nin tasarladığı şallarla poz verdi. Altuğ, "Çocukların eğitimine destek için satışa sunulacak şalları tanıtmaktan mutluyum" dedi.
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