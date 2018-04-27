Teoride ölümsüzler

İngiltere'nin en yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, imza attığı araştırma haberiyle ülkede yeniden 'komplo teorileri' tartışmalarını alevlendirdi. Hollywood dünyasından Kraliyet Ailesi'ne kadar birçok kişiyle ilgili ortaya atılan komplo teorilerini yeniden gündeme getiren gazetenin en ilginç tezi ise 65 yaşındaki eski gazeteci David Icke'nin savunduğu komplo teorisiydi. Ünlü yazar, ölüm tehditleri almasına rağmen yıllar önce ortaya attığı teorisinin arkasında durduğunu söyledi. Kimilerine göre gülünç kimilerine göreyse ürkütücü olan bu çılgın teoriye göre 'Reptilian' denilen bir tür olan İngiliz Kraliyet Ailesi üyeleri, genç kalmak ve sağlıklı yaşam uğruna insan kanı içiyor.



YAHUDİ AİLELERİ DE...

David Icke, Yahudi Rothschild ve Rockefeller Aileleri ile ABD'deki Bush Ailesi'nin de 'Reptilian' olduğuna inanarak "Servetleri sayesinde en sağlıklı kanı bulmakta zorlanmıyorlar" diyerek tartışmaları iyice alevlendirdi.





İngiliz gazeteci David Icke, "Hayatımdan endişe etsem de bir gün teorimi kanıtlayacağım" diyor.





Komplo teoricileri, Paris Jackson'ın Mart 2016'da paylaştığı bu karesinde aracın arkasında görünen kişinin Michael Jackson olduğunu iddia ediyor.





ÇILGIN İDDİALAR

1997'de hayatını kaybeden Elvis Presley, aslında halen yaşıyor. Komplo teoricilerine göre otopsinin 2027'ye kadar yapılmama nedeni bu.



Diğer teoriye göre Beatles'ın efsane ismi Paul McCartney, 1966'da bir trafik kazasında öldü. İlluminati, grup dağılmasın diye ölümü gizledi ve yerine bir başkası geçti.



Komplo teoricilerine göre 1996'da henüz 6 yaşında öldürülen oyuncu JonBenét Ramsey'in cinayetinin çözülmeme nedeni de aslında minik Ramsey'in şimdiki adıyla Katy Perry olması!





2000'de YENİDEN DOĞDU

İlluminati üyesi Beyonce de komplo teoricilerinin gündeminde. The Sun, yıldızın 2000'de ölüp yeniden klonlandığını yazdı. Hatta gazete, ünlü şarkıcının eski ve yeni fotoğrafları arasındaki büyük farkın da bunun kanıtı olduğunu belirtti!