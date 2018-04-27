Sürpriz aşk

Kendi gibi oyuncu Kaan Taşaner ile geçtiğimiz ay 4 yıllık aşkını bitiren Selin Şekerci ayrılık acısını çabuk unuttu. Güzel oyuncu, iddiaya göre meslektaşı Caner Cindoruk ile geçtiğimiz gün Kadıköy-Moda sokaklarını el ele gezerken görüldü.
Şekerci'nin Taşaner'den geçtiğimiz yıl oyuncu Zeynep Farah Abdullah'la aşk yaşayan Caner Cindoruk için ayrıldığı da konuşulanlar arasında…
Şekerci'nin Taşaner'den geçtiğimiz yıl oyuncu Zeynep Farah Abdullah'la aşk yaşayan Caner Cindoruk için ayrıldığı da konuşulanlar arasında…
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