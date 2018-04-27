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Sürpriz

Sürpriz aşk
Kendi gibi oyuncu Kaan Taşaner ile geçtiğimiz ay 4 yıllık aşkını bitiren Selin Şekerci acısını çabuk unuttu. Güzel oyuncu, iddiaya göre meslektaşı Caner Cindoruk ile geçtiğimiz gün Kadıköy-Moda sokaklarını el ele gezerken görüldü.



Şekerci'nin Taşaner'den geçtiğimiz yıl oyuncu Zeynep Farah Abdullah'la yaşayan Caner Cindoruk için ayrıldığı da konuşulanlar arasında…
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