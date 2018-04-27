Kocaman aile geliyor

Türkiye'nin kanalı atv, 'Dizi, atv'de izlenir' sloganının hakkını vermeye devam ediyor. Başarılı yapımları meraklılarıyla buluşturan atv'de yakında bir dizi daha ekrana gelecek. Yaz aylarına damga vuracak olan 'Kocaman Ailem' dizisinin çekimleri, geçtiğimiz gün başladı.
Seçkin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin başrollerinde Levent Ülgen, Emre Karayel, Aksel Bonfil, Çağla Demir, Özge Özder, Özlem Türkad, Buse Arslan Akdeniz yer alıyor. Yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği dizi, unutulmaya yüz tutan aile kavramını yeniden hayatımıza sokacak.
Seçkin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin başrollerinde Levent Ülgen, Emre Karayel, Aksel Bonfil, Çağla Demir, Özge Özder, Özlem Türkad, Buse Arslan Akdeniz yer alıyor. Yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği dizi, unutulmaya yüz tutan aile kavramını yeniden hayatımıza sokacak.
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