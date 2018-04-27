;
Yol Durumu
  1. Kız kıza tatil keyfi
  2. Sen Anlat Karadeniz yine zirvede

geliyor

Kocaman aile geliyor
Türkiye'nin kanalı atv, 'Dizi, atv'de izlenir' sloganının hakkını vermeye devam ediyor. Başarılı yapımları meraklılarıyla buluşturan atv'de yakında bir daha ekrana gelecek. Yaz aylarına damga vuracak olan 'Kocaman Ailem' dizisinin çekimleri, geçtiğimiz gün başladı.
Seçkin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin başrollerinde Levent Ülgen, Emre Karayel, Aksel Bonfil, Çağla Demir, Özge Özder, Özlem Türkad, Buse Arslan Akdeniz yer alıyor. Yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği dizi, unutulmaya yüz tutan aile kavramını yeniden hayatımıza sokacak.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ