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Kız kıza keyfi

Kız kıza tatil keyfi
Birçok ünlünün aksine sosyal medyayı fazla kullanmayan Burçin Terzioğlu, kural bozdu. Geçtiğimiz gün kız arkadaşıyla e çıkan güzel oyuncu, adını sır gibi sakladığı egzotik adada gününü gün etti. Terzioğlu'nun yanında aşkı İlker Kaleli'nin olup olmadığı ise merak konusu...
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