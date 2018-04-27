Kız kıza tatil keyfi

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Birçok
ünlünün
aksine sosyal
medyayı fazla
kullanmayan Burçin Terzioğlu,
kural bozdu.
Geçtiğimiz gün
kız arkadaşıyla tatil
e çıkan
güzel oyuncu, adını sır gibi sakladığı egzotik adada
gününü gün etti.
Terzioğlu'nun
yanında
aşkı İlker Kaleli'nin
olup
olmadığı ise
merak konusu...
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