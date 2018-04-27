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Bardağı bile tarz

Bardağı bile tarz

Dünyanın en tarz kadınları arasında gösterilen Jennifer Lopez, önceki gün New York'ta yine farkını konuşturdu. Leopar desenli paltosuyla sade bir şıklık sergileyen 48 yaşındaki yıldızın, Swarovski taşlarla süslü bardağı ise "Lopez farkı" dedirtti.

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