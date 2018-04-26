Tarihi hediye

Oscarlı yıldız Russell Crowe, geçtiğimiz hafta eski eşine ödeyeceği 25 milyon dolarlık tazminatın bir kısmını karşılamak için özel eşyalarını açık artırmayla satışa sunmuştu. Avustralyalı yıldız; eski Roma tarzı bir araba, altın bir Rolex kol saati, 128 yıllık keman ve zırh gibi çok sayıda eşyasını satarak 2.8 milyon dolardan fazla gelir elde etti. Dünyaca ünlü yıldızın açık artırmanın hemen ardından da aile üyeleri ve yakın dostlarından oluşan 15 kişilik bir gruba Türkiye tatili hediye ettiği ortaya çıktı. Avustralyalı olan ünlü aktör, yakınlarını önceki gün Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yılı nedeniyle Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda yapılan geleneksel 'Şafak Ayini'ne gönderdi. Russell Crowe'un ulaşımdan konaklamaya kadar her türlü masraflarını karşıladığı 15 kişilik ekip, Çanakkale'nin ardından Datça ve Marmaris'i kapsayan 10 günlük bir Ege turu da yapacak. Bu arada ünlü aktör, 2014'te çektiği 'Son Umut' filminde, Avustralyalı bir babanın Çanakkale Savaşı döneminde cepheye gönderdiği üç oğlunu bulmak için Türkiye'ye gelişini anlatmıştı.