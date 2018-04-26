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Görkem Sevindik,
önceki
gün Etiler'de trafik
kurallarını hiçe
saydı. Motosiklet
inin
üzerinde
objektiflere takılan
oyuncunun kaskını takmaması
dikkat çekti.
Trafik kurallarını
umursamayıp
hayatını tehlikeye
atan Sevindik,
bu tavrıyla tepki
topladı.
Aydın HAMZA
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