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Kuralsız

Kuralsız
Görkem Sevindik, önceki gün Etiler'de trafik kurallarını hiçe saydı. inin üzerinde objektiflere takılan oyuncunun kaskını takmaması dikkat çekti. Trafik kurallarını umursamayıp hayatını tehlikeye atan Sevindik, bu tavrıyla tepki topladı.



Aydın HAMZA
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  • 26 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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