Her daim güleryüzlü

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oyuncu Azra Akın,
önceki akşam Etiler'deydi. Akın,
objektifleri
gülümseyerek
selamladı.
Geçtiğimiz yıl Atakan Koru
ile evlenen ünlü
oyuncu, bebek
sorularını ise "Bu işler kısmet"
diye yanıtladı. Doğan SAVAŞ
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