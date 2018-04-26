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Her daim güleryüzlü

Her daim güleryüzlü
Güzel oyuncu Azra Akın, önceki akşam Etiler'deydi. Akın, objektifleri gülümseyerek selamladı. Geçtiğimiz yıl Atakan Koru ile evlenen ünlü oyuncu, bebek sorularını ise "Bu işler kısmet" diye yanıtladı.

Doğan SAVAŞ
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  • 26 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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