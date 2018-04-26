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Yol Durumu
  1. Her daim güleryüzlü
  2. Aşka açık kapı

Foto yanıt

Foto yanıt
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile sürekli kavga edip ayrıldığı haberleriyle gündem olan Kıvılcım Ural, iddialara foto yanıt verdi. Ural, önceki gün aşkını öperkerken çektiği bu fotoğrafını instagram'da paylaşıp dedikodulara nokta koydu. İkili, bu halleriyle de aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi.
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  • 26 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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