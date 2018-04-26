Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile sürekli kavga edip ayrıldığı haberleriyle gündem olan Kıvılcım Ural, iddialara foto yanıt verdi. Ural, önceki gün aşkını öperkerken çektiği bu fotoğrafını instagram'da paylaşıp dedikodulara nokta koydu. İkili, bu halleriyle de aşklarını bir kez daha gözler önüne serdi.
Foto yanıt
Etiketler: Kaan Tangöze , Kıvılcım Ural
- 26 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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