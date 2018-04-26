Adı geçtiğimiz günlerde ünlü sunucu Defne Samyeli ile aşk dedikodularına karışan Cem Yılmaz, önceki akşam Etiler Da Mario çıkışı objektiflere yansıdı. Eski eşi Ahu Yağtu ve arkadaşlarıyla yemek yiyen komedyen, bir hayli keyifliydi. Yılmaz, plakası oğlu Kemal ile kendi adının baş harfinden oluşan cipinin içinde gazetecilerle sohbet etti.
Defne Samyeli ile takipleşmeye başladıkları hatırlatılan çapkın komedyen, aşk iddiasını yalanlamayıp "instagramdan mı?" diye cevap verdi. Gazetecilerin "Yakışırsınız" sözüne teşekkür eden Yılmaz, bu hareketiyle de aşka açık kapı bıraktı.
Defne Samyeli ile takipleşmeye başladıkları hatırlatılan çapkın komedyen, aşk iddiasını yalanlamayıp "instagramdan mı?" diye cevap verdi. Gazetecilerin "Yakışırsınız" sözüne teşekkür eden Yılmaz, bu hareketiyle de aşka açık kapı bıraktı.
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