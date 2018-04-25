Konser yatırımı

Bu yaz için 75 konser anlaşması yapan Gülşen, kazancını gayrimenkule yatırdı. Popçu, 1 milyon 800 bin liraya Seyrantepe'de bulunan lüks bir siteden 3 oda 1 salon daire aldı. Bu arada rezidansların aylık kirası 4 bin 500 lira olan sitede Şahan Gökbakar'ın da 5 dairesi var.