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Konser yatırımı

Konser yatırımı
Bu yaz için 75 konser anlaşması yapan Gülşen, kazancını gayrimenkule yatırdı. Popçu, 1 milyon 800 bin liraya Seyrantepe'de bulunan lüks bir siteden 3 oda 1 salon daire aldı. Bu arada rezidansların aylık kirası 4 bin 500 lira olan sitede Şahan Gökbakar'ın da 5 dairesi var.
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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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