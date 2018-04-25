Bu yaz için 75 konser anlaşması yapan Gülşen, kazancını gayrimenkule yatırdı. Popçu, 1 milyon 800 bin liraya Seyrantepe'de bulunan lüks bir siteden 3 oda 1 salon daire aldı. Bu arada rezidansların aylık kirası 4 bin 500 lira olan sitede Şahan Gökbakar'ın da 5 dairesi var.
Konser yatırımı
Etiketler: Gülşen
- 25 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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