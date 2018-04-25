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İkiz kontrolü

İkiz kontrolü
İkizlerine kavuşmak üzere olan Doğa Rutkay ile Kerimcan Kamal, önceki gün doktor kontrolü için Nişantaşı'ndaydı. Güzel oyuncu, ikizlerine Piraye ve Rutkay Kerim adını vereceğini söyledi. 46 yaşındaki Kamal ise yeni imajı için "İkizler için yaşlanmamaya çalışıyorum" diyerek güldürdü.

Aydın hamza
  • 25 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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