En tatlı kaptan

Güzel sunucu Nefise Karatay'ın 2 buçuk yaşındaki kızı Maya kaptan oldu. Minik kızıyla okulundaki 23 Nisan kutlamalarına katılan Karatay, Maya'ya kaptan kostümü giydirdi. Sevimli kızıyla kaptan selamı verip fotoğraf çektiren sunucu, bu anları instagram'da paylaştı. Anne ile kızını görenler, "Yolculuk nereye?" esprisi yapmadan edemedi.