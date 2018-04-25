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’yla keyifte

Çiko’yla keyifte
Nişanlısı Kutsi ile evlilik için gün sayan Feyza Çıpa'nın şimdilerde keyfine diyecek yok. Ünlü oyuncu, önceki gün güzel havanın tadını kedisiyle çıkardı. , ile birlikte yaşadığı evinin bahçesinde Çiko ile poz verirken Kutsi de bu anları fotoğrafladı.
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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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