Aşk bitti yüzük giti

Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız ile evlilik arefesindeyken sürpriz şekilde ayrılan Rabia Yaman, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Güzel stilistin parmağındaki tektaşının yerinde yeller esiyordu.







Ayrılıkla ilgili soruları konuşmak istemediğini belirterek geri çeviren Rabia Yaman, keyifsiz halleriyle dikkat çekti. Yaman'ın geçtiğimiz yıl Özyıldız'ın taktığı 120 bin liralık tektaşı eski aşkına iade ettiği öğrenildi.

AYDIN HAMZA