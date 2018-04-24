ATV'NİN fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 'dalya' dedi. Başrollerini Oktay Kaynarca ile Deniz Çakır'ın paylaştığı dizi, önceki gün 100. bölümünü kutladı. Reyting rekortmeni dizinin özel kutlaması için tüm ekip Beykoz'daki sette pasta kesti. atv yöneticilerinin de katıldığı kutlamada tüm oyuncular ve teknik ekip keyifli anlar yaşadı. Başarılı oyuncular, tam 100 bölümdür kendilerini yalnız bırakmayan izleyicilere teşekkürlerini sundu.
Yüzde yüz başarı
Atv’nin reyting rekortmeni dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 100. bölümü için önceki gün Beykoz’daki sette tüm ekip pasta kesti...
Etiketler: eşkıya dünya hükümdar olmaz , Oktay Kaynarca , Deniz Çakır , EDHO
- 24 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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