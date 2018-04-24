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İşte böyle olur meleğin liği!

İşte böyle olur meleğin hamileliği!
Şimdilerde ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Candice Swanepoel, önceki gün Brezilya'da objektiflere takıldı. 29 yaşındaki Victoria's Secret meleğinin görüntüsü olay yarattı. Bacaklarının inceliğini koruyan Güney Afrikalı modelin, sadece göbeğinin şiş olması "İşte böyle olur Victoria's Secret meleğinin hamileliği" yorumu yaptırdı. , ilk doğumundan kısa bir süre sonra da podyumlara dönmüştü.



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