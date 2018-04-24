Şimdilerde ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Candice Swanepoel, önceki gün Brezilya'da objektiflere takıldı. 29 yaşındaki Victoria's Secret meleğinin görüntüsü olay yarattı. Bacaklarının inceliğini koruyan Güney Afrikalı modelin, sadece göbeğinin şiş olması "İşte böyle olur Victoria's Secret meleğinin hamileliği" yorumu yaptırdı. Candice Swanepoel, ilk doğumundan kısa bir süre sonra da podyumlara dönmüştü.
İşte böyle olur meleğin hamileliği!
Etiketler: Candice Swanepoel , Güney Afrikalı , Brezilya , hamile
- 24 Nisan 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.