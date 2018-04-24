9 saat tadım!

Şahan Gökbakar ile eşi Selin Hanım'ın iştahı geçtiğimiz gün gittikleri Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir hayli açıldı. Mutfakta hünerlerini konuşturmayı sevdikleri kadar yemeyi de seven ikili, Michelin yıldızlı bir restoranda adeta zamanı unuttu. Şık restorana gündüz saatlerinde giden çift, tam 9 saat oturdukları mekanda neredeyse tüm mönüyü yedi. Füzyon mutfağının birçok lezzetini tadan ikili, bunları sosyal medyada paylaştı. İkili, kapanışı da el yapımı trüf çikolatayla yaptı.
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Ünlü çiftin dostları ikilinin çektiği ziyafeti görünce mutfakta maharetli olan Selin Gökbakar'a çağrı yaptı. Gökbakar'ın bir arkadaşı "Bunlardan senin de pişirdiğini görmek istiyoruz" diye yorum yaptı. Eşi ve çocukları için sebze yemeği, dolma ve sarmalar yapan Selin Hanım, arkadaşının bu isteğine "Michelin beni aşar. Ben anam babam usulü Türk mutfağımla mutluyum" diye karşılık verdi. Selin Gökbakar, bu cevabıyla takdir topladı.
Selin Hanım. Michelin yıldızlı mekandan bu 3 tabağı paylaşıp "Benim gönlüm Türk mutfağında" diye yorum yaptı.
Selin Gökbakar; karnabahardan dolmaya, pilavdan kuru fasulyeye kadar Türk lezzetlerini layıkıyla yapıyor.
TAKDİR TOPLAYAN YORUM...
Ünlü çiftin dostları ikilinin çektiği ziyafeti görünce mutfakta maharetli olan Selin Gökbakar'a çağrı yaptı. Gökbakar'ın bir arkadaşı "Bunlardan senin de pişirdiğini görmek istiyoruz" diye yorum yaptı. Eşi ve çocukları için sebze yemeği, dolma ve sarmalar yapan Selin Hanım, arkadaşının bu isteğine "Michelin beni aşar. Ben anam babam usulü Türk mutfağımla mutluyum" diye karşılık verdi. Selin Gökbakar, bu cevabıyla takdir topladı.
Selin Hanım. Michelin yıldızlı mekandan bu 3 tabağı paylaşıp "Benim gönlüm Türk mutfağında" diye yorum yaptı.
Selin Gökbakar; karnabahardan dolmaya, pilavdan kuru fasulyeye kadar Türk lezzetlerini layıkıyla yapıyor.
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