Yolgeçen hanı

ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift iki yıl önce 20 milyon dolara satın aldığı Tribeca semtindeki apartman dairesi ile gündeme geldi. O haberlerden sonra ünlü şarkıcının evine giren Mohammed Jaffar, polis tarafından yakalandı. Jaffar, polis ifadesinde, Taylor Swift'i yakından görebilmek için böyle bir şey yaptığını söyledi. Geçen yıl gerçekleşen bu olaydan sonra bir başka Taylor Swift hayranının daha aynı girdiği ortaya çıktı.
Geçen hafta ünlü şarkıcı başka bir ülkedeyken eve giren sabıkalı hırsız Roger Alvarado iki gün boyunca hayranı olduğu Taylor Swift'in evini kullandı. 20 milyon dolarlık dairede yemeğini yiyen, duş alan ve hatta Taylor Swift'in yatağında yatan hırsız, bazı komşuların durumdan şüphelenmesiyle yakalandı. Olay üzerine ABD'li ünlü şarkıcının bu evi satmayı düşündüğü öğrenildi.
Geçen hafta ünlü şarkıcı başka bir ülkedeyken eve giren sabıkalı hırsız Roger Alvarado iki gün boyunca hayranı olduğu Taylor Swift'in evini kullandı. 20 milyon dolarlık dairede yemeğini yiyen, duş alan ve hatta Taylor Swift'in yatağında yatan hırsız, bazı komşuların durumdan şüphelenmesiyle yakalandı. Olay üzerine ABD'li ünlü şarkıcının bu evi satmayı düşündüğü öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.