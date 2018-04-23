Şu sıralar aşkı sosyetik rallici Can Çelebi ile memleketi Belgrad'da olan İvana Sert, yolculuk öncesinde soluğu Bursa'da aldı. Şehirde gezintiye çıkan ünlü ikoncan, meydandaki heykelle bu neşeli pozu verdi. Sert, Bursa'ya hayran kaldığını da söyledi.
Bursalı ikoncan
Etiketler: Bursa , can celebi , Ivana Sert
- 23 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.