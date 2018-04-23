Tuğba Ekinci, Afrin'deki Türk askerlerine armağan ettiği 'Türkiye'nin Aslanları' şarkısının klibini önceki akşamki davetle tanıttı. Ekinci, Akatlar Kültür Merkezi'ndeki davette gazi ve şehit aileleriyle bir araya geldi. Popçu, Harp Malulü Gaziler Şehit- Dul ve Yetimleri Derneği tarafından düzenlenen gecede asker kıyafeti giydi.
Aslan gibi tanıtım
Etiketler: Akatlar Kültür Merkezi , tuğba ekinci , Türkiye , Asker , Kamuflaj
- 23 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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