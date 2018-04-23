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Aslan gibi tanıtım

Aslan gibi tanıtım
Tuğba Ekinci, Afrin'deki Türk lerine armağan ettiği ''nin Aslanları' şarkısının klibini önceki akşamki davetle tanıttı. Ekinci, 'ndeki davette gazi ve şehit aileleriyle bir araya geldi. Popçu, Harp Malulü Gaziler Şehit- Dul ve Yetimleri Derneği tarafından düzenlenen gecede asker kıyafeti giydi.
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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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