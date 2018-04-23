Deniz sezonunu en erken açan isimlerden olan Ata Demirer'e soğuk vız geliyor… Bozcaada'da yaşayan Demirer, dün sabah Ege'de kulaç attı. Serin sularda uyku mahmurluğunu atan 45 yaşındaki komedyen, çektiği kareyi "Maksimum 5 dakika" notuyla paylaşıp takipçilerini zinde kalmanın yolları hakkında bilgilendirdi.
5 dakika kafi
Etiketler: ata demirer
- 23 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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