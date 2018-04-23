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5 dakika kafi

5 dakika kafi
Deniz sezonunu en erken açan isimlerden olan Ata Demirer'e soğuk vız geliyor… Bozcaada'da yaşayan Demirer, dün sabah Ege'de kulaç attı. Serin sularda uyku mahmurluğunu atan 45 yaşındaki komedyen, çektiği kareyi "Maksimum 5 dakika" notuyla paylaşıp takipçilerini zinde kalmanın yolları hakkında bilgilendirdi.
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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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