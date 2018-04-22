Güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy, deniz sezonunu açtı. Yanından bir an bile olsun ayırmadığı sevimli köpeğiyle deniz kıyısında poz veren Aksoy, bu imrendiren karenin altına da "Tam olmak istediğimiz yerdeyiz. Mutluyum, mutlu, mutluyuz" notu düştü.
Kaju ile tatil keyfi
Etiketler: Saadet Işıl Aksoy
- 22 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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