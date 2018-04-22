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Kaju ile tatil keyfi

Kaju ile tatil keyfi
Güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy, deniz sezonunu açtı. Yanından bir an bile olsun ayırmadığı sevimli köpeğiyle deniz kıyısında poz veren Aksoy, bu imrendiren karenin altına da "Tam olmak istediğimiz yerdeyiz. Mutluyum, mutlu, mutluyuz" notu düştü.

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