Gülben Ergen'e prodüktör Burak Törer'le yelken açtığı aşk yaradı. Kıbrıs'ta iki akşam üst üste konser veren Ergen, şıklığı ve enerjisiyle göz doldurdu. Yüzünden gülücük eksik olmayan ünlü sanatçı bu haliyle "Yeni ilişki, Gülben'in yüzünü güldürmüş" yorumları yaptırdı.
Aşk yüzünü güldürdü
Etiketler: Gülben Ergen , Kıbrıs , Aşk
- 22 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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