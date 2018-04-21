Takip başladı

Adları aşk dedikodularına karışan Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'dan şaşırtan hamle… Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilik yıllarında tanışan ikili, iddiaya göre geçtiğimiz hafta bir mekanda sabaha kadar samimi şekilde eğlendi.
Samyeli'yi sahne aldığı mekanda sık sık dinleyen Yılmaz, önceki gün güzel sunucuyu instagram'da takibe aldı. Genç kızlara taş çıkaran 46 yaşındaki sunucu da Yılmaz'ın takibine aynı şekilde karşılık verdi.
Samyeli'yi sahne aldığı mekanda sık sık dinleyen Yılmaz, önceki gün güzel sunucuyu instagram'da takibe aldı. Genç kızlara taş çıkaran 46 yaşındaki sunucu da Yılmaz'ın takibine aynı şekilde karşılık verdi.
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