;
Yol Durumu
  1. Yüzükler takıldı
  2. Gece mesaisi

Takip başladı

Çapkın komedyen , ’yi yakın markaja aldı. Adları dedikodusuna karışan ikili, instagram’da birbirlerini takibe başladı

Takip başladı
Adları dedikodularına karışan ile 'dan şaşırtan hamle… 'ndeki öğrencilik yıllarında tanışan ikili, iddiaya göre geçtiğimiz hafta bir mekanda sabaha kadar samimi şekilde eğlendi.



Samyeli'yi sahne aldığı mekanda sık sık dinleyen Yılmaz, önceki gün güzel sunucuyu instagram'da takibe aldı. Genç kızlara taş çıkaran 46 yaşındaki sunucu da Yılmaz'ın takibine aynı şekilde karşılık verdi.
Etiketler: , , ,
  • 21 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ