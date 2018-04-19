Olay aşk trafiğe takıldı

İbrahim Kutluay, uğruna Demet Şener'le 11 yıllık evliliğini bitirdiği iddia edilen Edvina Sponza ile önceki gün ilk kez görüntülendi. Kutluay'la bir yıl süren çekişmeli boşanma davası Ocak'ta sonuçlanan Şener, 'ikinci kadın' ilan ettiği Sponza'ya da 500 bin liralık tazminat davası açmıştı. Aylardır süren davalar yüzünden ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza, sonunda ortaya çıktı. Maçka Parkı'nda bir araya gelen Kutluay'la Sponza, gazetecileri atlatmak için yoğun çaba sarf etti.
ŞENER'LE PİŞTİ OLUYORLARDI!
Buluşma yerine kendi araçlarıyla gelen çiftten İbo, Sponza'yı otomobilinin içinde beklerken objektiflere yakalandı. İşini şansa bırakmayan eski basketbolcu, sevgilisi ile aynı araca binmek yerine onu takip etmeyi tercih etti. Maçka'dan hareket eden ikili, Dolmabahçe'ye giderken trafik ışıklarına takıldı. Araçları trafik ışıklarında arka arkaya duran olay aşıklar, böylece ilk kez de aynı karede görüntülenmiş oldu. Görüntülendiklerinden habersiz olan ikili, yeşil ışık yanar yanmaz gaza basarak yollarına devam etti. Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay, Nişantaşı'ndaki bir mekana girerken Demet Şener'in de 100 metre ileride bir davette olması "Büyük piştiye ramak kaldı" dedirtti.
ARKA ARKAYA GİTTİLER
İbo, aşkını Maçka Parkı'nda bekledi. Lüks cipiyle eski basketbolcunun yanına gelen Sponza, önden giderken Kutluay da arkasından Dolmabahçe'ye doğru hareket etti. Çift, araçlarıyla peş peşe objektiflere böyle yakalandı.
İbo, yıllardır gizli saklı aşk yaşadığı iddia edilen Sponza'yla peş peşe araçlarda görüntülendi.
Sponza, tanınmamak için gözlük taksa da başarılı olamadı.
YENİ İLİŞKİYE YEŞİL IŞIK
İbo ile Sponza'nın 100 metre ilerisinde bulunduğundan habersiz olan Şener, katıldığı davette şöyle dedi: "Yeni aşklara kapım kapalı değil. İnşallah zamanı gelince o da olacak. Yas dönemini yaşadım. Daha genceciğim. Bir kişinin yaptığını herkese mal edemem. Ama şu an kalbim boş."
AYDIN HAMZA
ŞENER'LE PİŞTİ OLUYORLARDI!
Buluşma yerine kendi araçlarıyla gelen çiftten İbo, Sponza'yı otomobilinin içinde beklerken objektiflere yakalandı. İşini şansa bırakmayan eski basketbolcu, sevgilisi ile aynı araca binmek yerine onu takip etmeyi tercih etti. Maçka'dan hareket eden ikili, Dolmabahçe'ye giderken trafik ışıklarına takıldı. Araçları trafik ışıklarında arka arkaya duran olay aşıklar, böylece ilk kez de aynı karede görüntülenmiş oldu. Görüntülendiklerinden habersiz olan ikili, yeşil ışık yanar yanmaz gaza basarak yollarına devam etti. Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay, Nişantaşı'ndaki bir mekana girerken Demet Şener'in de 100 metre ileride bir davette olması "Büyük piştiye ramak kaldı" dedirtti.
ARKA ARKAYA GİTTİLER
İbo, aşkını Maçka Parkı'nda bekledi. Lüks cipiyle eski basketbolcunun yanına gelen Sponza, önden giderken Kutluay da arkasından Dolmabahçe'ye doğru hareket etti. Çift, araçlarıyla peş peşe objektiflere böyle yakalandı.
İbo, yıllardır gizli saklı aşk yaşadığı iddia edilen Sponza'yla peş peşe araçlarda görüntülendi.
Sponza, tanınmamak için gözlük taksa da başarılı olamadı.
YENİ İLİŞKİYE YEŞİL IŞIK
İbo ile Sponza'nın 100 metre ilerisinde bulunduğundan habersiz olan Şener, katıldığı davette şöyle dedi: "Yeni aşklara kapım kapalı değil. İnşallah zamanı gelince o da olacak. Yas dönemini yaşadım. Daha genceciğim. Bir kişinin yaptığını herkese mal edemem. Ama şu an kalbim boş."
AYDIN HAMZA
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