Ceyda Düvenci, tatlı bir telaş içinde… Düvenci, kızı Melisa'dan ilham alarak yazarlığa adım attığı 'Bal Köpüğü' serisinin ilk kitabı 'Balköpüğü: Tatlı Bir Sürpriz'i 22 Nisan'da D&R Hilltown'da hayranları için imzalayacak. Oyuncu, minik ziyaretçilere masal da okuyacak.
Miniklere masallar
Etiketler: ceyda düvenci
- 19 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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