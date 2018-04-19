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Miniklere masallar

Miniklere masallar
Ceyda Düvenci, tatlı bir telaş içinde… Düvenci, kızı Melisa'dan ilham alarak yazarlığa adım attığı 'Bal Köpüğü' serisinin ilk kitabı 'Balköpüğü: Tatlı Bir Sürpriz'i 22 Nisan'da D&R Hilltown'da hayranları için imzalayacak. Oyuncu, minik ziyaretçilere masal da okuyacak.
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  • 19 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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