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Sevgili değil kanka

Sevgili değil kanka
Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Aslışah Alkoçlar ile Altuğ Leblebici, önceki akşam Arnavutköy'deydi.



Geçtiğimiz hafta da işadamıyla Alaçatı'da tatil yapan Alkoçlar, "Altuğ, çok eski arkadaşım. Bizi her zaman yan yana göreceksiniz" diyerek şaşırttı.

Doğan SAVAŞ
  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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