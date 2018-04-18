Sevgili değil kanka

Doğan SAVAŞ

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Aslışah Alkoçlar ile Altuğ Leblebici, önceki akşam Arnavutköy'deydi.Geçtiğimiz hafta da işadamıyla Alaçatı'da tatil yapan Alkoçlar, "Altuğ, çok eski arkadaşım. Bizi her zaman yan yana göreceksiniz" diyerek şaşırttı.