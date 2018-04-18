Çocukların meleği

Son dönemde hiçbir projede yer almayan Sinem Kobal, kendini hayır işlerine adadı. 2016'da evlendiği Kenan İmirzalıoğlu'ndan ilham alarak kendisini yardımlara adayan güzel oyuncunun, herkesten gizli bir sırrı ortaya çıktı.
Türkiye genelindeki Çocuk Esirgeme Kurumları'na bağış yapmak için her ay yaklaşık 2 bin liralık bir bütçe ayıran Sinem Kobal, miniklerin yüzünü onlara ulaştırdığı oyuncak, kitap ve giysilerle güldürüyor.
Türkiye genelindeki Çocuk Esirgeme Kurumları'na bağış yapmak için her ay yaklaşık 2 bin liralık bir bütçe ayıran Sinem Kobal, miniklerin yüzünü onlara ulaştırdığı oyuncak, kitap ve giysilerle güldürüyor.
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