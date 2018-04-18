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Aşka geldiler

Aşka geldiler
Oyuncu Merve Boluğur'dan boşandıktan 3 ay sonra gönlünü başka bir oyuncu Hande Erçel'e kaptıran Murat Dalkılıç, ezber bozdu. Geçtiğimiz günlerde 24 yaşındaki aşkıyla Kaliforniya'daki Coachella Festivali'ne katılan ünlü popçu, festivalin ardından Malibu'ya geçti. , Hande Erçel'le ilk fotoğrafını da buradaki bir mekandan paylaştı.
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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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