Oyuncu Merve Boluğur'dan boşandıktan 3 ay sonra gönlünü başka bir oyuncu Hande Erçel'e kaptıran Murat Dalkılıç, ezber bozdu. Geçtiğimiz günlerde 24 yaşındaki aşkıyla Kaliforniya'daki Coachella Festivali'ne katılan ünlü popçu, festivalin ardından Malibu'ya geçti. Murat Dalkılıç, Hande Erçel'le ilk fotoğrafını da buradaki bir mekandan paylaştı.
Aşka geldiler
Etiketler: Merve Boluğur , murat dalkılıç , Hande Erçel
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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