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Yeni gözdesi yolda

Yeni gözdesi yolda
Çağdaş sanata merakıyla bilinen Cem Yılmaz, servetlik koleksiyonunu genişletmeyi sürdürüyor. Türk, Ermeni, Amerikan ve İsveç sanatçıların eserlerine sahip olan komedyen, önceki gün de Marion Peck'in 'Noble Lady' adlı tablosunu satın aldı. Yılmaz, İngiltere'deki Dorothy Circus adlı galeride sergilenen eseri, 'a göndertti...

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