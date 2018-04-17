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Hay'at' sevince güzel

Hayat sevince güzel
Evliliklerinin 10. yılını kutlamak için geçtiğimiz gün Kapadokya'ya giden Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, keyifli anlar yaşadı. Ünlü çift, tatilleri sırasında bir çiftliği de ziyaret etti. Hayvansever oyuncu, burada atları sevip eşine poz verdi. Altuğ'un paylaştığı kareler binlerce beğeni aldı.



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